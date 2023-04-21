Белорусское гособвинение попросило для Протасевича десять лет колонии

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Гособвинитель Наталья Соколова попросила назначить бывшему главреду NEXTA Роману Протасевичу наказание в виде 10 лет заключения. В Белоруссии этот Telegram-канал признан экстремистским.

Также Соколова попросила для основателя NEXTA Степана Путило 20 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а для бывшего редактора Яна Рудика - 19 лет. В отношении Путило и Рудика суд проходит заочно, они находятся за границей. В зале суда присутствовал только Протасевич.

Прокурор заявила, что обвиняемые совершили заговор с целью захвата власти. Фигуранты призывали к созданию условий для захвата власти и передачу ее оппозиционным силам, участвовали в организации протестов и обеспечивали рост протестных настроений в Белоруссии. Ущерб государству от протестов гособвинение оценило в 31 миллион белорусских рублей (10,5 миллиона долларов).

Напомним, 23 мая 2021 года белорусские власти принудили приземлиться в аэропорту Минска Boeing авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причина - сообщение о минировании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тогда лично дал команду поднять в воздух истребитель МиГ-29 и приказал посадить «заминированный» самолет. Сообщение о минировании впоследствии не подтвердилось, а на борту находились Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Когда самолет сел в Минске, Протасевича и Сапегу задержали.

В мае прошлого года Сапега получила шесть лет лишения свободы, сейчас она находится в процессе экстрадиции в Россию, где будет отбывать конец срока.