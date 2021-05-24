Правозащитники: в аэропорту Минска задержали девушку Протасевича

В аэропорту Минска задержали девушку Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair. Об этом сообщает в Telegram правозащитный центр «Весна».

Ранее сообщалось, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна, на котором, предположительно, и летел Протасевич, не подтвердилась.

Статьями, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный сегодня в Минске Роман Протасевич, один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta, предполагается наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Об этом говорится в Уголовном кодексе Белоруссии.