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Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила обращение Сапеги о ее передаче в РФ

Елизавета Потейчук
18:20 14.04.2023
Ущерб от вреда, причиненного Сапегой, был возмещен в полном объеме, сообщили в ведомстве.
Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила обращение Сапеги о ее передаче в РФ
© Фото: Тамара Беляева, Sputnik, РИА Новости
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Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство россиянки Софьи Сапеги о ее передаче в Россию для отбывания наказания. При этом в белорусском надзорном ведомстве подчеркнули, что оснований для препятствования этому нет.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь в рамках конвенции государств - участников СНГ о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года удовлетворила поступившее от Софьи Сапеги, осужденной приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда к 6 годам лишения свободы, ходатайство о ее передаче в Российскую Федерацию для дальнейшего отбывания наказания», - приводит РИА Новости сообщение ГП.

Вместе с тем в генпрокуратуре добавили, что ущерб от вреда, причиненного Сапегой, был возмещен в полном объеме.

Напомним, в начале прошлого месяца в Белоруссии приговорили к шести годам колонии россиянку Софью Сапегу. Соответствующее решение было вынесено Гродненским областным судом. 24-летняя девушка обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса Белорусской Республики. Сообщалось, что россиянка, в частности, обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

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