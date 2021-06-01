Лукашенко пообещал, что никаких вопросов с доступом консулов к россиянке Сапеге не будет

Следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги будет вестись в Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Это непреклонно. Об этом я сказал Президенту России», - сказал он на совещании во Дворце независимости, передает государственное агентство БелТА.

Также Лукашенко заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи обсуждал тему задержанных при экстренной посадке Ryanair. Но стороны уделили этому вопросу лишь немного времени.

«Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика», - добавил белорусский лидер.

Напомним, что Сапега и Протасевич были задержаны в Минске 23 мая. Это произошло после того, как самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы. По информации российского МИД, Сапегу подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.