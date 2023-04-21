Лавров встретился в Гаване с президентом Кубы и Раулем Кастро

Гавана стала последней остановкой в поездке министра по странам Центральной и Южной Америки.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг встретился в Гаване с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Российский министр прибыл с рабочим визитом на остров утром 20 апреля. За день до этого президент Кубы Мигель Диас-Канель был переизбран парламентом на второй срок до 2028 года.

Бывший глава республики Рауль Кастро сейчас является депутатом Национальной ассамблеи народной власти Кубы - местного парламента. Ему 91 год.

На Кубе Лавров провел переговоры с главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей. Они обсудили политическое, торгово-экономическое, финансово-инвестиционное и культурно-гуманитарное взаимодействие стран.

Кубинский министр выразил благодарность правительству России за помощь в борьбе с последствиями пандемии и за поддержку требования Гаваны снять торгово-экономическое эмбарго, которое США ввели против этой страны еще в 1962 году. Москва и Гавана осудили политику односторонних санкций в обход Устава ООН.

Россия и Куба обсуждали координацию на мировой арене и подтвердили взаимный настрой на укрепление российско-кубинского стратегического партнерства. Москва и Гавана намерены вместе продвигаться в построении многополярного мира, основанного на подлинном равноправии государств, уважении взаимных интересов, принципов и норм международного права, говорится в сообщении МИД РФ.

Гавана стала последней остановкой в поездке министра по странам Центральной и Южной Америки. Ранее Лавров посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.