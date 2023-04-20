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Мигель Диас-Канель переизбран президентом Кубы до 2028 года

Дмитрий Трунов
00:48 20.04.2023
Он руководит страной с 2019 года, когда в республике был восстановлен пост президента.
Мигель Диас-Канель переизбран президентом Кубы до 2028 года
© Фото: Manuel Cortina, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель переизбран на второй президентский срок. Его переназначение поддержали 459 из 462 присутствующих на заседании депутатов Национальной ассамблеи народной власти Кубы - местного парламента.

Диас-Канель будет исполнять обязанности президента до 2028 года. Он руководит страной с 2019 года, когда на Кубе был восстановлен пост президента. До этого республику возглавлял Рауль Кастро, который теперь является депутатом этого самого парламента, наделившего полномочиями Диас-Канеля на новый срок. Младшему из братьев Кастро сейчас 91 год.

Парламент также проголосовал за продление полномочий вице-президента Кубы, избрал состав Госсовета и правительства.

Мигель Диас-Канель в последний раз приезжал в Россию осенью 2022 года. Тогда в Госдуме РФ президент Кубы осудил западные санкции против России. На минувшей неделе он также обвинил США в развязывании конфликта на Украине и разжигании русофобии в мире.

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