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Глава МИД Бразилии поспорил с США о санкциях и Украине

Дмитрий Трунов
03:05 18.04.2023
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что президент Бразилии Лула да Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не соблюдая фактов».
Глава МИД Бразилии поспорил с США о санкциях и Украине
© Фото: Ton Molina, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра сказал, что не согласен с критикой США внешней политики Бразилии. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби раскритиковал Бразилиа за «повторение российской и китайской пропаганды» о ситуации вокруг Украины.

Глава МИД Бразилии заявил также, что односторонние санкции наносят ущерб развивающимся странам и имеют негативные последствия для экономик всего мира. Мауро Виэйра напомнил, что санкции не согласованы с Советом Безопасности ООН. Об этом он сказал по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что президент Бразилии Лула да Силва «повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не соблюдая фактов». По его словам, реплика бразильского лидера о том, что США и Европа продлевают конфликт на Украине, «крайне проблематична».

Лула да Силва в ходе своего визита в Китай также выступил за создание «Группы двадцати за мир». У Вашингтона «нет возражений против того, чтобы какая-либо страна хотела попытаться положить конец войне», сказал в своем выступлении Кирби.

Сергей Лавров прилетел с официальным визитом в Бразилию, которая стала первой остановкой в его турне по Южной и Центральной Америке. Затем он посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

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