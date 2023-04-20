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Лавров обсудил с президентом Никарагуа незаконные санкции Запада

Анна Касаткина
01:32 20.04.2023
Глава МИД РФ также передал Даниэлю Ортеге привет от российского лидера.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и передал ему привет от российского лидера Владимира Путина. Переговоры состоялись в конгресс-центре имени Улофа Пальме в столице страны Манагуа.

В начале беседы Лавров передал Ортеге привет от Путина и поздравил его с Днем мира, отмечаемом в Никарагуа 19 апреля. В разговоре собеседники также затронули тему незаконных западных санкций. После встреча продолжилась без прессы.

Лавров в эти дни совершает турне по странам Латинской Америки. Перед Никарагуа российский министр посетил Бразилию и Венесуэлу, где провел ряд важных встреч.

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