Лавров обсудил с президентом Никарагуа незаконные санкции Запада

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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и передал ему привет от российского лидера Владимира Путина. Переговоры состоялись в конгресс-центре имени Улофа Пальме в столице страны Манагуа.

В начале беседы Лавров передал Ортеге привет от Путина и поздравил его с Днем мира, отмечаемом в Никарагуа 19 апреля. В разговоре собеседники также затронули тему незаконных западных санкций. После встреча продолжилась без прессы.

Лавров в эти дни совершает турне по странам Латинской Америки. Перед Никарагуа российский министр посетил Бразилию и Венесуэлу, где провел ряд важных встреч.