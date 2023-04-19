Лавров: Россия поможет Венесуэле стать независимой от США

Глава МИД РФ подчеркнул, что американцы гораздо чаще обманывают, чем выполняют свои собственные обещания и предложения.

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Россия будет всячески способствовать тому, чтобы экономика Венесуэла становилась все менее зависимой от прихотей и геополитических игр США, либо каких-то других игроков из западного лагеря, заявил в Каракасе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент, сказал глава МИД РФ. Он подчеркнул, что американцы гораздо чаще обманывают, чем выполняют свои собственные обещания и предложения.

«Мы целиком поддерживаем позицию наших венесуэльских друзей. Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим санкциям незаконным. И они должны сами решать, как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство», - сказал российский министр.

По словам Лаврова, Москва готова делиться с Каракасом собственным опытом противодействия западным санкциям.

«Я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, потому что уж по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира. И опыт мы накапливаем быстро. Так что будем делиться с венесуэльскими коллегами», - сказал Лавров.

Глава МИД России находится с визитом в Каракасе в рамках своего латиноамериканского турне. Венесуэла стала второй страной в его поездке после Бразилии. Далее он посетит Никарагуа и Кубу.

Лавров назвал Венесуэлу одним из самых надежных партнеров России. Он сообщил, что Москва и Каракас намерены нарастить количество совместных проектов в нефтедобыче, разработке газовых объектов и высоких технологиях.