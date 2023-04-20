Военкор Исаев назвал «забавными» тех, кто пытается запугать его статуэткой

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент «Звезды» Константин Исаев назвал «забавными» тех, кто пытается запугать его с помощью статуэтки.

Напомним, ранее на севере Москвы был оцеплен пункт выдачи СДЭК. Изначально сообщалось, что в одной из посылок была обнаружена статуэтка, которая может быть начинена взрывчаткой. Бюст проверили - оказалось, что опасности посылка не представляет, а отправили ее на имя нашего военкора.

О том, что пункт выдачи оцепили из-за посылки, предназначенной для него, Исаев узнал менее часа назад, когда вернулся из командировки.

«Я не боюсь. Это очень смешная история на самом деле. Все, кто пытался или будет пытаться на меня давить таким образом, забавные товарищи... Почему всплыло мое имя - не знаю», - сказал Исаев.

О том, как военкор узнал о том, что ему прислали подозрительную посылку, он ранее подробно описал «Звезде».

Напомним, что от взрыва статуэтки на творческом вечере в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. Трагедия произошла 2 апреля. Тогда сдетонировал бюст, который журналисту подарила Дарья Трепова. Пострадали более 40 человек. Накануне стало известно, что нескольким российским политологам, военным экспертам и военкорам отправили подозрительные посылки со статуэтками.