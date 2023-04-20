Baza: в Москве оцепили отделение СДЭК из-за посылки, в которой может быть статуэтка

На месте работают правоохранители, сейчас содержание посылки проверяют специалисты.

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На севере Москвы оцеплено отделение СДЭК в связи с подозрительной посылкой, внутри которой может находиться статуэтка, начиненная взрывчаткой, передает Telegram-канал Baza.

Как утверждается, странная посылка поступила в отделение на Стартовой улице приблизительно в 10.30. По прошествии двух часов раздался звонок - службы безопасности попросили срочно закрыть пункт и вывести людей.

Впоследствии к отделению прибыли сотрудники полиции. Здание было оцеплено. Сейчас посылку проверяют.

Накануне стало известно, что нескольким политологам, военным экспертам и журналистам были направлены гипсовые бюсты маршала Жукова. Сейчас известно, что посылки были отправлены от имени некоего Санька Белозерова, который и заказал эти бюсты в Ульяновске.

В частности, подозрительную посылку получил военкор «Звезды» Константин Исаев. Он рассказал, каким образом развивалась эта ситуация.