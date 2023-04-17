Mash: подаренная Татарскому статуэтка была начинена, предположительно, гексогеном

Как сообщили в Mash, следы этого взрывчатого вещества обнаружили на одежде погибшего военкора специалисты петербургского экспертно-криминалистического центра.

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Mash со ссылкой на свои источники сообщает, что подаренная писателю и военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину) статуэтка, убившая его взрывом, была начинена гексогеном.

Сообщается, что следы именно этого взрывчатого вещества обнаружили на одежде погибшего специалисты петербургского экспертно-криминалистического центра.

Ранее «Звезда» показала кадры с церемонии прощания с Владленом Татарским на Троекуровском кладбище. А журналист Евгений Норин заявил, что военкор Татарский догадывался, что его могут убить.

Владлен Татарский погиб в результате теракта в петербургском кафе 2 апреля. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.