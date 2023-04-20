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На имя военкора «Звезды» Исаева пришел бюст, из-за которого оцепили пункт СДЭК в Москве

Анна Назайкина
15:36 20.04.2023
Взрывчатых веществ в бюсте обнаружено не было.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военкор «Звезды» Константин Исаев значится получателем статуэтки, из-за которой сегодня оцепили отделение СДЭК в Москве, передает Telegram-канал «112».

Как утверждается, ее осмотрели взрывотехники и кинологи с собаками,  взрывчатки в бюсте обнаружено не было. В данный момент силовики уже покинули отделение службы доставки.

Сегодня на севере столицы правоохранители оцепили пункт выдачи из-за подозрительной посылки. Предполагалось, что внутри может быть статуэтка, которую ранее прислали военным экспертами, политологам и военкорам.

О том, что на имя Исаева отправили подозрительную посылку, стало известно накануне. Он рассказал, что сначала ему позвонил мужчина с характерным акцентом с неизвестного номера. Он сообщил об отправленной статуэтке. Позже другой абонент прислал СМС о подарке от некоего «Санька Белозерова».

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