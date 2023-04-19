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Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом

Анна Назайкина
11:59 19.04.2023
Ранее сообщалось, что нескольким российским политологам, военным экспертам и военкорам отправили подозрительные посылки со статуэтками.
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
© Фото: Annette Riedl, dpa, GlobalLookPress
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Корреспонденту «Звезды» Константину Исаеву пришла странная посылка, а нескольким военным экспертам неизвестные прислали бюсты маршала Жукова.

Нашему журналисту несколько дней назад позвонил мужчина и с характерным акцентом упомянул о неких «приветах и статуэтках». Затем уже с другого номера пришло СМС-сообщение.

«Здравствуйте. Сегодня курьер вам приносил посылку. Это подарок от Санька Белозерова на День волонтера. Примите, пожалуйста», - сказал неизвестный по телефону.

Причем посылка была отправлена на старый адрес, где наш корреспондент уже несколько лет не живет.

А уже сегодня Исаеву вновь позвонили, но уже другой человек. Он заявил, что проводится проверка по факту подозрительной рассылки, и ему нужно будет явиться для объяснений. Действительно ли это были сотрудники правоохранительных органов - неизвестно.

Как выяснил Telegram-канал Baza, некий Санек Белозеров заказывал бюсты через соцсети у мастерской в Ульяновске. Он попросил сделать сразу пять гипсовых бюстов с маршалом Жуковым и прислал адреса, по которым их нужно отправить. После этого он перевел с карты Кирилла Небогатова 9 850 рублей за работу с доставкой.

По данным SHOT, Белозеров настаивал, чтобы бюсты доставили на Пасху, но с пометкой «подарки ко Дню волонтера» (он отмечается 5 декабря). Сейчас «Санька Белозерова» пытаются найти.

Подробнее о странной акции стало известно со слов военного эксперта Константина Сивкова - накануне ему также передали посылку. Он сразу же пошел в полицию, где обнаружилось, что там находился бюст Маршала Жукова. По его словам, подобные посылки пришли еще четырем журналистам и экспертам.

Имена Сивков называть не стал, сказав лишь, что это затронуло известного философа, военкора и еще одного фотожурналиста. По его убеждению, речь идет о подготовке серии терактов против экспертов и журналистов, освещающих СВО.

Напомним, что военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере, который проходил в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Тогда произошел взрыв, в результате которого ранения получили более 40 человек. По данным следствия, сдетонировала статуэтка, которую на мероприятие принесла Дарья Трепова. В настоящий момент девушка находится под стражей.

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