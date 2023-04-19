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Полиция не будет штрафовать за портреты героев войны на машинах в ходе «Бессмертного полка»

Иван Линдеманн
09:10 19.04.2023
Один из критериев - изображения не должны ограничивать обзор с места водителя.
Полиция не будет штрафовать за портреты героев войны на машинах в ходе «Бессмертного полка»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В МВД объяснили, как размещать фото героев Великой Отечественной войны на машинах в рамках акции «Бессмертный полк».

Там напомнили, что фотографии и другая информация о подвигах на авто не будет являться правонарушением и предусматривать привлечение к административной ответственности:

— Изображения не должны ограничивать обзор с места водителя;

— Рекомендуется размещать фото на заднем и боковых задних пассажирских стеклах;

— Разрешается показывать портреты родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, фото орденов и медалей, а также истории подвига;

— Чтобы фотографии сохранились в достойном виде, рекомендуется крепить их на автостекла с внутренней стороны;

— К акции могут присоединится и организации, использующие в своей деятельности транспортные средства.

Накануне стало известно, что «Бессмертный полк» на территории России в 2023 году пройдет в смешанном формате - как онлайн, так и оффлайн. Автомобилистам предложили разместить празднично украшенные портреты своих ветеранов, а по желанию - фотографии их наград или краткое описание совершенных подвигов на стеклах машин.

Стоит отметить, что в прошлом году в России в оффлайн-акции «Бессмертный полк» приняли участие более 12 миллионов граждан. Более того, во время массового шествия удалось сохранить правопорядок в полном объеме. Тогда в очном формате шествие прошло впервые за 2 года. В акции принял участие и президент России Владимир Путин.

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