В МВД объявили, что в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 12 млн человек

При этом в ведомстве указали, что на улицах удалось обеспечить правопорядок в полном объеме.

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В России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 12 миллионов граждан. Более того, во время массового шествия удалось сохранить правопорядок в полном объеме.

«В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 12 млн человек», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, в МВД также отмечали, что в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более миллиона человек. Более того, сайт акции 9 мая подвергся мощнейшим DDoS-атакам, однако их удалось отразить, что обеспечило бесперебойную трансляцию онлайн-шествия. Всего трансляцию посмотрели около 1,5 миллионов человек.