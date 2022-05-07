«Это кощунство»: участник «Бессмертного полка» о попытках запретить шествие в Европе

В этом году участники «Бессмертного полка» впервые после пандемии коронавирусной инфекции смогут пройти по улицам городов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Всенародная патриотическая акция «Бессмертный полк» является уникальным явлением в истории страны. Такого мнения придерживается ее участник Сергей Жабров.

«Когда народ не понукаемый никем, не по разнарядке или велению, сам обратился к истории войны, вспомнил о своих героях и объединился, чтобы увековечить их память в форме шествия по улицам городов с портретами тех, кто воевал на полях Великой Отечественной войны», - сказал Жабров.

По мнению участника акции, с ее помощью можно воспитывать подрастающее поколение, которое не всегда адекватно воспринимает историю.

«Надо констатировать, что за рубежом многие правительства принимают решения, чтобы отменить шествие "Бессмертного полка". Они не считаю гражданами тех, кто хочет участвовать в таких шествиях. Я считаю, что это кощунство, все равно, что разбить молотком памятники», - уверен пенсионер.

«Бессмертный полк» впервые после пандемии коронавирусной инфекции пройдет в оффлайн-формате. Шествие объединит миллионы россиян от Калининграда до Владивостока, а также людей за пределами страны.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что День Победы имеет для россиян символичное и сакральное значение, ничто не может омрачить этот праздник. Он добавил, что 9 мая президент РФ Владимир Путин примет участие в военном параде и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.