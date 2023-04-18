«Бессмертный полк» в России в 2023 году пройдет и на улицах, и в онлайн-формате

Участие в акции можно будет принять как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

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«Бессмертный полк» на территории России в 2023 году пройдет в смешанном формате. Об этом заявила председатель центрального штаба общественного движения «Волонтеры Победы» и депутат Госдумы Ольга Занко.

«Мы расширяем форматы "Бессмертного полка" в этом году, и можно принять участие как онлайн, так и офлайн, чтобы как можно большее количество людей смогли найти именно тот формат, который им сейчас по душе», - сказала Занко.

А руководитель исполкома движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина отметила, что для онлайн-формата присылать можно будет не только фотографии участников ВОВ, тружеников тыла и детей войны, но и участников специальной военной операции.

«Они так же сейчас борются с неонацизмом, как когда-то наши деды и прадеды боролись с нацизмом», - подчеркнула Шадрина.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии депортировали организатора «Бессмертного полка» Сергея Чаулина.

В 2022 году в «Бессмертном полку» в России приняли участие более 12 миллионов человек.