Путин заявил, что лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных от дел

Президент России заметил, что обстановка требовала того, чтобы военные, с которыми он хотел пообщаться, оставались на месте.

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Президент России Владимир Путин заявил, что сам отправился в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел на местах.

«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», - отметил Путин на совещании с правительством.

Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике и штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, о чем сообщалось в понедельник, 18 апреля.

В ходе этой поездки президент России поздравил военных с Пасхой и подарил им икону.