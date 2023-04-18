Путин в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении заслушал доклад командующего ВДВ
Также отчитался командующий группировкой войск генерал-полковник Олег Макаревич.
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Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении заслушал доклады военачальников. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главе государства отчитались командующий группировкой войск генерал-полковник Олег Макаревич и командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский.
В ходе совещания Владимир Путин отметил, что командующий ВДВ долго был на передовой и подготовил очень обстоятельный доклад.