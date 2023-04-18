Кремль: Шойгу и Герасимов не были с Путиным в его поездке в зону СВО, это большой риск

При этом министр обороны России и начальник Генштаба ВС РФ присутствовали на совещаниях по видеоконференцсвязи.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов не присутствовали в ходе поездки президента РФ Владимира Путина в зону спецоперации, это большой риск.

«Вряд ли целесообразно и Верховному главнокомандующему, и НГШ, и министру обороны собираться в одном месте, это искушение для противника и большой риск», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что к совещанию, которое провел Путин в Херсонской области в режиме видеоконференции, подключился Шойгу. А во втором совещании в ЛНР присутствовал посредством видеоконференцсвязи Герасимов. Там подводились итоги поездки главы государства, добавил его пресс-секретарь.

Также Песков рассказал, что в штабе «Днепр» Путин подарил военнослужащим копию иконы, хозяином которой был Петр Ванновский - военный министр в Российской империи.