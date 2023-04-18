Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР
Президент выслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина.
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Российский президент Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе визита глава государства выслушал доклады офицеров. Отчитался и генерал-полковник Александр Лапин. Он рассказал об обстановке на направлении.
Ранее Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Там он выслушал доклады командующего ВДВ Михаила Теплинского и командующего группировкой войск Олега Макаревича.
Кроме того, президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи.