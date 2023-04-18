Армия спецоперация Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону Как сказал президент, это копия, которая принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с Пасхой, сообщили в пресс-службе Кремля. Также глава государства подарил военным копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи. Экспертное мнение и аналитика