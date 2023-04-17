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МиГ-31 Тихоокеанского флота уничтожил условного нарушителя в ходе внезапной проверки

10:42 17.04.2023
Российский самолет действовал в сложных погодных условиях. Роль нарушителя выполнял другой МиГ-31.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Истребитель-перехватчик Тихоокеанского флота МиГ-31 уничтожил условную воздушную цель в ходе внезапной проверки. Об этом сообщает Минобороны России. 

В качестве нарушителя, по замыслу учения, нарушившего воздушное пространство России, выступил другой МиГ-31. Ему поставили задачу скрытно проникнуть в зону ответственности Тихоокеанского флота. 

Российские летчики обнаружили цель, произвели захват, после чего выполнили условный пуск ракеты. 

«По данным объективного контроля цель уничтожена на заданном рубеже. Выполнение учебных задач истребителями осуществлялось при сложных погодных условиях», - рассказали в МО РФ.

Внезапная проверка проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Сегодня на встрече в Кремле министр обороны доложил ему, что сейчас идет уже второй этап из трех, на которые разбита проверка

Путин отметил, что первый этап прошел на высоком уровне, и выразил слова благодарности всем, кто организовывал эту работу. 

Также Шойгу заявил, что в ходе проверки российские стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральный район Тихого океана, где сымитируют удары по корабельным группам условного противника. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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