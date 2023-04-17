В Судане обстреляли бронеавтомобиль посольства США

По данным источника Al Arabiya в посольстве США, по автомобилю было намеренно выпущено больше сотни пуль.

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Бронированная машина посольства США в Хартуме попала под обстрел в понедельник, сообщает телеканал Al Arabiya. Огонь по автомобилю открыли Силы быстрого реагирования страны.

Как сообщает телеканал со ссылкой на источник в посольстве США, никто из дипломатов не пострадал. По его данным, бронированная машина посольства была обстреляна намеренно. По автомобилю было выпущено больше сотни пуль.

Официальных комментариев по этому инциденту пока не было. Ранее Вашингтон призвал немедленно прекратить огонь в Судане. Как заявил представитель Белого дома, противоборствующие стороны должны обеспечить безопасность гражданского населения.

Вооруженные силы Судана и военизированные Силы быстрого реагирования ведут борьбу за контроль над страной с минувших выходных. По данным ООН, в ходе столкновений в Судане погибли более 180 человек и свыше 1 800 получили ранения. Командующий Сил быстрого реагирования Судана заявил, что армия бьет по населению с воздуха.

Известно по меньшей мере об одной гражданке России, которая с ребенком оказалась заблокирована в Нубийской митрополии из-за конфликта.

По мнению доцента факультета мировой политики МГУ Ломоносова Наталии Пискуновой, позитивного прогноза по разрешению суданского конфликта пока нет. По ее словам, всем внешним и внутренним игрокам выгодно поддерживать состояние постоянного гражданского противостояния и нестабильности в стране.