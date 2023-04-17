Африканист Пискунова объяснила суть конфликта в Судане

По словам политолога, утешительного прогноза по разрешению суданского конфликта пока нет.

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Африканист, доцент факультета мировой политики МГУ Ломоносова Наталия Пискунова в беседе со «Звездой» объяснила суть противостояния в Судане между Силами быстрого реагирования (СБР) и армией государства.

«Это военизированная структура, она изначально подчинялась суданскому правительству, но потом начала постепенно проявлять свое недовольство, выходить из-под подчинения», - рассказала Наталья Пискунова, говоря о СБР.

По словам эксперта, недовольство государственными структурами в управлении и неспособность решить межсуданские и другие противоречия внутри страны привели к тому, что силы быстрого реагирования решились пойти на переворот.

Африканист также добавила, что всем внешним и внутренним игрокам выгодно поддерживать состояние постоянного гражданского противостояния и нестабильности, для поддержки «черной зоны», где различные группировки, а также некоторые внешние игроки могут получать сверхприбыли.

Прогноз политолога оказался неутешительный. По мнению Наталии Пискуновой, такая ситуация в Судане будет продолжаться на протяжении ближайших 10 лет.

«Эта ситуация будет продолжаться ближайшие 10 лет, а может быть и больше, поскольку никакого фундаментального плана урегулирования ни на основе ООН, ее не очень успешной миротворческой миссии по Судану, ни на основании каких-то других игроков и их предложений нет и в ближайшее время не ожидается, к сожалению», - объяснила африканист.

Ранее командующий Силами быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дагало заявил, что армия государства начала бомбардировку с воздуха по населению. Он также призвал мировое сообщество вмешаться и принять меры.