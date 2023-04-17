ООН: в ходе столкновений в Судане погибли более 180 человек и свыше 1 800 получили ранения

Спецпредставитель генсека ООН по Судану Фолькер Пертес заявил, что обе стороны конфликта «не производят впечатление, что они хотят немедленного посредничества для мира между ними».

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В ходе боестолкновений между подразделениями армии Судана и силами быстрого реагирования (спецназа) погибли более 180 человек, свыше 1 800 пострадали. Об этом заявил специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес.

«Это очень изменчивая ситуация, поэтому очень сложно сказать, куда смещается баланс», - передает его слова телеканал «Аль-Джазира».

Кроме того, он заявил, что обе стороны конфликта «не производят впечатление, что они хотят немедленного посредничества для мира между ними».

Ранее командующий Силами быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дагало заявил, что армия начала бомбардировку с воздуха. Он отметил, что мировое сообщество должно немедленно принять меры и вмешаться, чтобы пресечь преступления суданского генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана, радикального исламиста, который бомбит мирных жителей с воздуха.