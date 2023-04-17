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Командующий спецназом Судана заявил, что армия бьет с воздуха по населению

Тимур Шерзад
12:44 17.04.2023
Мухаммед Хамдан Дагало призвал к вмешательству мирового сообщества в развернувшийся конфликт.
Командующий спецназом Судана заявил, что армия бьет с воздуха по населению
© Фото: Mohamed Khidir, XinHua, GlobalLookPress
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Командующий Силами быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дагало заявил, что армия начала бомбардировку с воздуха, и призвал к вмешательству мирового сообщества. 

«Международное сообщество должно немедленно принять меры и вмешаться, чтобы пресечь преступления суданского генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана, радикального исламиста, который бомбит мирных жителей с воздуха», - написал Мухаммед Хамдан Дагало.

Ранее сообщалось, что армия Судана взяла под контроль базы спецназа в семи населенных пунктах. На видео попал момент авиаудара - предположительно, это суданские вооруженные силы бьют по штаб-квартире спецназа в Хартуме. 

«Звезде» удалось связаться с находящейся в Судане россиянкой. По ее словам, она заблокирована в Нубийской митрополии в городе Хартум. Верующие находятся за высокими стенами, запасов хватит на несколько дней, что происходит снаружи - толком не понять. 

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