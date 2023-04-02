РИА Новости: военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге
По предварительным данным, в кафе сработало взрывное устройство.
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Известный блогер и военный корреспондент Владлен Татарский погиб при взрыве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник РИА Новости.
«(Владлен Татарский) погиб при взрыве», - сказал собеседник агентства.
Согласно предварительным данным, в кафе в северной столице России сработало взрывное устройство, принесенное одним из посетителей.