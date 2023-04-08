На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с Татарским

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На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским.

У гроба были зачитаны прощальные речи. На церемонию, в частности, пришли лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и бывший заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

К гробу журналиста пускают всех желающих проститься с ним, рядом находились солдаты почетного караула.

Напомним, Татарский погиб в минувшее воскресенье, 2 апреля, при теракте в Санкт-Петербурге. Во время творческого вечера в кафе на Университетской набережной Дарья Трепова вручила ему статуэтку, которая впоследствии взорвалась.

Журналист Евгений Норин в разговоре со «Звездой» заявил, что Татарский догадывался о том, что его могут убить. Он также добавил, что погибший военкор был «лихим человеком и удалым мужиком».