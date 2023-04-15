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Предвыборная охота: как произошло покушение на жизнь премьера Японии

Алексей Курильченко
Наталья Жадько
18:30 15.04.2023
Инцидент произошел в городе Вакаяма. Мужчина бросил в премьера пока не названное взрывное устройство. Оно сработало с задержкой и телохранители успели закрыть премьера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Кадры попытки покушения на японского премьера Фумио Кисиду попали на видео. На них громкий взрыв, хаос и крики, люди в панике бегут врассыпную. А всего за несколько секунд до этого сотрудники службы безопасности набрасываются на молодого человека в толпе и валят его на пол.

В руках он держит нечто похожее на металлический футляр в форме цилиндра. Возможно, именно в нем находился предмет, который полетел в премьер-министра Японии, когда политик собирался выступить в префектуре Вакаяма. 

Предмет, похожий на дымовую шашку, взорвался не сразу. И телохранители успели среагировать. Один из них, первым заметивший опасность, бросился к политику и развернул раскладной щит, замаскированный под портфель. И только после этого прогремел взрыв.

О времени, прошедшем с момента броска до детонации, можно судить по тому, что скрутить нападавшего успели еще до взрыва. Сотрудники японской полиции установили его личность. Им оказался 24-летний Рюдзи Кимура из Каваниси. Во время допроса Кимура отказался отвечать на вопрос - зачем он это сделал.

Сам Кисида не пострадал. Но травмы получил один полицейский. В Вакаяму глава кабмина прибыл с рабочим визитом. Незадолго до выступления премьер-министр разговаривал с кандидатом от правящей либерально-демократической партии - в Японии сейчас в разгаре кампания перед дополнительными выборами в нижнюю палату парламента.

«Выборы - это основа демократии, и такое насилие во время выборов недопустимо. Я также поручил Национальному полицейскому агентству обеспечить тщательную защиту высокопоставленных лиц», - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Сразу же после нападения Кисиду эвакуировали в полицейское управление местной префектуры. Но через некоторое время премьер-министр вновь появляется перед людьми и произносит запланированную речь. Глава кабмина заявил, что прерывать поездку и вносить изменения в свой график не будет. В Японии это уже не первое покушение на премьера. Меньше года назад, в июле, также в ходе публичной речи в городе Нара, смертельное ранение получил бывший японский премьер Синдзо Абэ. Медики боролись за его жизнь, но ранение оказалось слишком тяжелым.

Сейчас в городе усилили меры безопасности, а полиция проводит расследование. К тому же, инцидент произошел в первый день министерских встреч в рамках японского председательства в «Большой семерке». В Саппоро проходит встреча министров климата, энергетики и окружающей среды, а завтра в Каруидзаве начнется встреча глав внешнеполитических ведомств «семерки». 

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