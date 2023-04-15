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Kyodo: премьер-министр Японии Кисидо извинился за инцидент со взрывом

Игнат Далакян
08:36 15.04.2023
Кисида в своем выступлении извинился за инцидент в Вакаяме и отметил, что Япония проходит через важный этап выборов в стране.
Kyodo: премьер-министр Японии Кисидо извинился за инцидент со взрывом
© Фото: YOSHIKAZU TSUNO, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Японский премьер-министр Фумио Кисида, не смотря на происшествие у порта в Вакаяеме, где произошел звук взрыва, прибыл к железнодорожной станции города и провел публичное выступление.

«Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом», - цитирует РИА Новости слова Кисиды.

Глава японского правительства также отметил, что страна проходит через важный этап местных выборов, и подчеркнул необходимость совместной работы всех вовлеченных.

Напомним, что недалеко от места выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вакаяме раздался звук взрыва. Глава правительства был эвакуирован в безопасное место, а мужчина, который кинул в сторону Кисиды похожий на сигнальную ракету предмет, задержан.

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