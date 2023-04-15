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Звук взрыва раздался недалеко от места выступления премьер-министра Японии

Марина Крижановская
05:57 15.04.2023
Премьер эвакуирован в безопасное место.
Звук взрыва раздался недалеко от места выступления премьер-министра Японии
© Фото: AFLO Globallookpress
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Японские СМИ сообщают о раздавшемся звуке недалеко от места выступления премьера Японии Фумио Кисиды в префектуре Вакаяма. Японский премьер эвакуирован в безопасное место. Инцидент произошел около 11:30 по местному времени.

По информации СМИ, он закончил свою инспекцию в рыбном порту Сайгасаки в городе Вакаяма и начал свое выступление. Одновременно с этим раздался сильный взрыв. Об этом информирует телеканал NHK.

По сведениям СМИ, Кисидо посещал этот город, чтобы поддержать дополнительные выборы в Палату представителей первого округа Вакаяма, 

  

Ранее премьер Японии пригласил Зеленского на саммит G7 и пообещал полмиллиарда долларов безвозмездно. В частности, 470 миллионов долларов могут быть выделены в качестве безвозмездной помощи на энергетическую сферу и другие гуманитарные нужды и еще 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение.

До этого, 21 марта, Кисида прибыл с визитом в Киев. Премьер Японии сначала прилетел в Польшу, после чего на поезде добрался до Украины.

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