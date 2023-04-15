Kyodo: в премьера Японии Кисиду кинули похожий на сигнальную ракету предмет

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В городе Вакаяма перед началом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды неизвестный кинул в его сторону похожий на сигнальную ракету предмет. Об этом передает Kyodo News.

Как пишет издание, японский премьер покинул место происшествия невредимым после инцидента, который произошел во время его разговора с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии. Мужчина был задержан полицией сразу после инцидента во время официальной агитации по довыборам в нижнюю.

Ранее средства массовой информации Японии сообщали о раздавшемся звуке, который произошел недалеко от места выступления японского премьера Фумио Кисиды в префектуре Вакаяма. Премьер-министр Японии был эвакуирован в безопасное место.