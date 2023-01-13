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Убийце экс-главы Японии предъявлены обвинения по двум статьям

Семен Лавров
09:01 13.01.2023
Его обвиняют в незаконном владении огнестрельным оружием и убийстве.
Убийце экс-главы Японии предъявлены обвинения по двум статьям
© Фото: POOL, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Бывшему военному моряку Тэцуя Ямагами, убившему японского экс-премьера Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года, предъявлены обвинения по двум статьям. Об этом говорится в материале газеты «Иомиури».

Согласно публикации, прокуратура Японии считает его виновным в убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием. Ранее по итогам принудительной психиатрической экспертизы он был признан вменяемым.

При этом в 2005 году, как писала газета Kyodo, убийца пытался покончить с собой. Как рассказал сам Ямагами, это произошло от отчаяния, поскольку его мать передала все сбережения в секту «Церковь объединения», из-за чего обвиняемый не смог поступить на учебу. Вместо этого он отправился служить в японском военном флоте, надеясь, что в случае его смерти, родственники получат деньги по страховке. Ямагами застрелил Абэ, так как считал его связанным с «Церковью объединения».

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