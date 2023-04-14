Опубликованы кадры выдвижения поднятых по тревоге морпехов ТОФ в ходе внезапной проверки

Морские пехотинцы осуществили подъем личного состава по тревоге, подготовили технику и приступили к выходу в назначенный район.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

МО РФ продемонстрировало кадры выдвижения поднятых по тревоге морских пехотинцев Тихоокеанского флота в районы сосредоточения. Все это - часть внезапной проверки ТОФ, которая проводится по решения Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России.

«Подразделения береговых войск приступили к совершению маршей в районы сосредоточения на расстояния свыше 200 километров. В ходе совершения маршей отрабатываются задачи организации походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации условного противника», - говорится в сообщении.

Также на видео, предоставленном Минобороны России, можно увидеть движение подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион».

Прибыв в районы сосредоточения, береговые войска развернут пункты управления, организовав маскировку и оборудовав районы в инженерном отношении. Затем их ждет отработка мероприятий противодесантной обороны побережья.

Основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота - наращивание способности ВС РФ отражать агрессию вероятного противника с океанских и морских направлений.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот в ходе внезапной проверки отразит высадку условного противника на Курилы и Сахалин. Также будут проведены ракетные пуски.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.