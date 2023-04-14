Армия Шойгу: весь Тихоокеанский флот поднят по тревоге в рамках внезапной проверки Тихоокеанский флот приступил к приведению в высшую степень боевой готовности с 9 часов по владивостокскому времени. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу объявил внезапную проверку Тихоокеанского флота. Об этом сообщает Минобороны России. Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. «Сегодня с 9 часов (по владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе», - сказал глава российского оборонного ведомства на совещании с руководящим составом Минобороны. Руководит проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Шойгу уточнил, что в ходе проверки ТОФ будет учтено современное оружие вероятного противника. Флот выполнит ракетные пуски с целью поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. Также к тренировкам будет привлечена дальняя авиация. Ранее в пресс-центре группировки «Запад» рассказали, как одна российская «Мста-С» уничтожила две украинские САУ иностранного производства. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика