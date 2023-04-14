Армия Шойгу: ТОФ отразит высадку условного противника на Курилы и Сахалин в ходе проверки Министр обороны подчеркнул, что необходимо обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот отразит высадку условного противника на Курилы и Сахалин в ходе внезапной проверки. «На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин», - заявил Шойгу на совещании в Москве. Сергей Шойгу подчеркнул, что необходимо обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику. Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. В ее ходе Тихоокеанский флот проведет ракетные пуски. Также будет создано маловысотное радиолокационное поле. О задачах проверки будут проинформированы иностранные военные атташе. Этим займется заместитель министра обороны России Александр Фомин. Ранее публиковались кадры заступления «Бастионов» Тихоокеанского флота на боевое дежурство на курильском острове Парамушир. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика