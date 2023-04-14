Шойгу сообщил, что ТОФ в ходе внезапной проверки проведет ракетные пуски

Флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски, отметил министр.

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Тихоокеанский флот в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», - сказал глава российского оборонного ведомства на совещании с руководящим составом Минобороны.

Флот сегодня поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. В ходе проверки, которой руководит главком ВМФ Николай Евменов, будет учтено современное оружие вероятного противника. Министр указал на необходимость отработки отражения высадки неприятеля на южные Курильские острова и Сахалин.

На совещании с докладом также выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он доложил, что проверка будет проходить в три этапа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.