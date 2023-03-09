Политолог Колташов перечислил составляющие цветных революций на фоне ситуации в Грузии

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Корень цветных революций кроется в крайней наивности участвующих в них людей, а конструируются они все по одному сценарию. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, комментируя ситуацию в Грузии.

«Корень (цветных революций. - Прим. ред.) состоит в крайней наивности огромной массы людей, просто невероятной наивности, неспособности критически воспринимать действительность», - сказал он.

Колташов отметил, что протестующие выражают желание вступить в Европейский союз, однако не совсем понимают, что это означает.

«Граждане Франции, Германии, Греции, Испании, Италии не любят Европейский союз, они очень много потеряли из-за Европейского союза. Для них все это размахивание флагами Европейского союза и выкрикивание лозунгов "Мы хотим в ЕС" выглядит как чистейшее безумие», - подчеркнул политолог.

Собеседник также рассказал о составляющих таких переворотов. По его словам, должен присутствовать американский заказ, а также аппарат «сержантов и офицеров Майдана», который направлял людей на улицы.

«Не говоря уже о том, что есть обширная, много лет эффективно достаточно работающая пропагандистская система, которая рассказывает обывателям сказки», - отметил Колташов.

Он добавил, что опорной точкой государственного переворота всегда выступает национализм, в котором воспитывается в том числе ненависть к России.

Ранее попыткой госпереворота со стороны США и Евросоюза протесты в Грузии против закона об иноагентах назвал сенатор Андрей Клишас. Он напомнил, что сами западные страны на своей территории жестко ограничивают иностранное вмешательство во внутренние дела.

Массовые протесты в Грузии из-за принятого в первом чтении закона об иностранных агентах начались 7 марта. На улицы Тбилиси, Батуми и Кутаиси в общей сложности вышло более 10 тысяч человек. В конечном итоге демонстранты попытались взять штурмом парламент, бросали в силовиков «коктейли Молотова». Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах несовместим с ценностями Евросоюза и противоречит цели Грузии по присоединению к ЕС. В США не исключили возможности введения санкций в отношении властей Грузии в связи с «подавлением прав человека». Позже грузинские власти отозвали из парламента спровоцировавший волнения закон.