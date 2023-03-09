Клишас назвал протесты в Грузии попыткой госпереворота со стороны Запада

Сенатор напомнил, что на своей территории США и ЕС жестко ограничивают иностранное вмешательство.

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США и Евросоюз попытались устроить в Грузии государственный переворот после того, как власти решили разобраться с иностранным финансированием многочисленных неправительственных организаций. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела... решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», - цитирует его RT.

Как отметил Клишас, на Западе призывают проявлять сдержанность, тогда как парламент страны штурмуют с зажигательными бутылками. Он напомнил, что при штурме Капитолия одна из протестующих «просто получила пулю в лоб».

Массовые протесты в Грузии из-за принятого в первом чтении закона об иностранных агентах начались 7 марта. На улицы Тбилиси, Батуми и Кутаиси в общей сложности вышло более 10 тысяч человек. В конечном итоге демонстранты попытались взять штурмом парламент, бросали в силовиков «коктейли Молотова». Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах несовместим с ценностями Европейского союза и противоречит цели Грузии по присоединению к ЕС. В США не исключили возможность введения санкций в отношении властей Грузии в связи с «подавлением прав человека». Позже грузинские власти отозвали из парламента спровоцировавший волнения закон.