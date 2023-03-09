В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Клишас назвал протесты в Грузии попыткой госпереворота со стороны Запада

Анна Касаткина
10:22 09.03.2023
Сенатор напомнил, что на своей территории США и ЕС жестко ограничивают иностранное вмешательство.
Клишас назвал протесты в Грузии попыткой госпереворота со стороны Запада
© Фото: Sputnik, РИА Новости
Читайте нас на:

США и Евросоюз попытались устроить в Грузии государственный переворот после того, как власти решили разобраться с иностранным финансированием многочисленных неправительственных организаций. Об этом заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«США и ЕС, которые на своей территории жестко ограничивают любое иностранное вмешательство в свои внутренние дела... решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот», - цитирует его RT.

Как отметил Клишас, на Западе призывают проявлять сдержанность, тогда как парламент страны штурмуют с зажигательными бутылками. Он напомнил, что при штурме Капитолия одна из протестующих «просто получила пулю в лоб».

Массовые протесты в Грузии из-за принятого в первом чтении закона об иностранных агентах начались 7 марта. На улицы Тбилиси, Батуми и Кутаиси в общей сложности вышло более 10 тысяч человек. В конечном итоге демонстранты попытались взять штурмом парламент, бросали в силовиков «коктейли Молотова». Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах несовместим с ценностями Европейского союза и противоречит цели Грузии по присоединению к ЕС. В США не исключили возможность введения санкций в отношении властей Грузии в связи с «подавлением прав человека». Позже грузинские власти отозвали из парламента спровоцировавший волнения закон.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:45 В стране и мире
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии
10:19 В стране и мире
Видео
Два этажа рухнули в жилом доме в поселке под Читой после взрыва газа
09:57 В стране и мире
Видео
В Нижневартовске задержали мужчину, удерживающего сына в заложниках
08:35 В стране и мире
В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
08:17 В стране и мире
В США заявили, что не готовят украинских летчиков к пилотированию F-16
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Видео
Рэпер Птаха записал видео перед тем, как попал под обстрел в ДНР
Муж блогера Лерчек объяснил происхождение восьми килограммов золота
Mash: у Костомарова прогрессирует сепсис и продолжают отмирать ткани рук и ног
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.