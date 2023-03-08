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Боррель: грузинский закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС

Максим Крюков
01:50 08.03.2023
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Грузию поддерживать приверженность демократии, а также верховенство закона и прав человека.
Боррель: грузинский закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС
© Фото: CÃ©Zaro De Luca, Keystone Press Agency Global Look Press
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Принятый в первом чтении грузинским правительством законопроект об иностранных агентах, который впоследствии вызвал протесты в Тбилиси, несовместим с ценностями Европейского союза и противоречит цели Грузии по присоединению к ЕС. Такое заявление сделал верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и организации средств массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы», - передает его слова РИА Новости.

Глава дипломатии Евросоюза также отметил, что ЕС призывает Грузию на фоне принятия закона об иноагентах поддерживать приверженность демократии, верховенству закона и прав человека. Жозеп Боррель добавил, что люди имеют право на проведение мирных протестов.

Ранее стало известно, что полицейский спецназ приступил к массовым задержаниям и разгону протестующих в центре Тбилиси. Правоохранители вытесняют митингующих от здания парламента Грузии. До этого сотни человек прорвали металлические ограждения и попытались ворваться во внутренний двор здания.

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