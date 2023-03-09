Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии

В партии «Грузинская мечта» заявили, что «некоторые силы» выставили законопроект в негативном свете.

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Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов в Тбилиси, отозвали из парламента Грузии. Об этом сообщили в правящей партии «Грузинская мечта».

Было подчеркнуто, что власти страны должны стремиться приближать страну к европейской интеграции, в связи с чем нужно заниматься развитием Грузии, а не расходовать силы граждан страны на противостояние.

«Как управленческая власть, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение безоговорочно отозвать поддержанный нами законопроект», - говорится в опубликованном заявлении партии.

Как утверждают в «Грузинской мечте», «некоторым силам» удалось выставить законопроект в негативном свете.

Напомним, 7 марта грузинскими парламентариями был принят в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Им предполагалось создать реестр иноагентов. В тот же день Тбилиси захлестнули массовые протестные акции, сопровождающиеся столкновениями с силовиками. Чтобы разогнать толпу, полиции пришлось, в частности, применить водометы.