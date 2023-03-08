Спецназ разогнал протестующих на проспекте Руставели в Тбилиси

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В среду в Тбилиси спецназ грузинской полиции начал разгон акции против закона об иностранных агентах. В отношении протестующих применяют слезоточивый газ и водометы. Правоохранителям удалось вытеснить митингующих с проспекта Руставели, сообщает РИА Новости.

Ранее демонстранты окружили здание парламента страны и пытались сломать ворота. Протестующие намеревались не пропустить депутатов, когда те прибудут на работу.

Напомним, что массовые акции протеста длятся уже второй день. Накануне демонстранты забрасывали правоохранителей камнями и бутылками.

Ночью спецназу удалось разогнать протестующих. Однако сегодня они снова собрались у грузинского парламента.