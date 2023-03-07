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Die Zeit: следователи нашли судно, с которого организовали теракт на «Северных потоках»

Сергей Лебедев
21:48 07.03.2023
Яхта была арендована у компании, которая находится в Польше и, по всей видимости, принадлежит украинцам.
Die Zeit: следователи нашли судно, с которого организовали теракт на «Северных потоках»
© Фото: Cover Images, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Немецкие следственные органы установили судно, которое могло участвовать в теракте на «Северных потоков». Об этом сообщает газета Zeit. По ее данным, яхта была арендована у компании, которая находится в Польше и, по всей видимости, принадлежит украинцам.

«Следы ведут в сторону Украины. Однако никаких доказательств того, кто заказал подрыв, следователи пока не нашли», - говорится в публикации.

По версии следствия, секретную операцию в море проводила группа из шести человек. Она состояла из капитана, врача, двух водолазов и их помощников. Сейчас национальность преступников неясна. 

Напомним, ранее появились новые разведданные, которые дают основание полагать, что за атакой на газопроводы стоит проукраинская группировка. Об этом пишет New York Times.

При этом официальные лица США заявили, что нет доказательств причастности к операции Владимира Зеленского или его окружения.

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