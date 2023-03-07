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NYT: взрывы на «Северных потоках» могла устроить проукраинская группировка

Сергей Лебедев
19:25 07.03.2023
В США не смогли найти доказательства причастности России к диверсии на газопроводах.
NYT: взрывы на «Северных потоках» могла устроить проукраинская группировка
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
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Американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атакам на «Северные потоки». Об этом пишет New York Times. Новые разведданные дают основание предположить, что за атакой стоит проукраинская группировка.

«Официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что Владимир Зеленский или его главные помощники были причастны к операции, или что преступники действовали по указанию каких-либо украинских чиновников», - говорится в публикации.

Напомним, что в конце сентября прошлого года на газопроводах «Северный поток» был совершен теракт. Как заявил американский журналист Сеймур Херш, взрывчатку под трубы заложили американские специалисты, а активировали бомбу норвежцы.

Недавно в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное диверсии. На нем постпред РФ Василий Небензя отметил, что у России нет сомнений в выводах Херша. Он подчеркнул, что виновные должны понести наказание и выплатить компенсации. 

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