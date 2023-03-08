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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Ян Брацкий
00:00 08.03.2023
Российский лидер Владимир Путин отметил, что в нашей стране Международный женский день наполнен особым смыслом и теплом.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Владимир Путин поздравил всех россиянок с Международным женским днем. Глава государства отметил, что в нашей стране этот праздник всегда наполнялся особенным смыслом.

«Дорогие наши женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник отмечается во многих государствах, но для России он всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами. Потому что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что сегодня во всех городах и поселках большой страны говорят о любви и восхищении своим матерям, бабушкам, женам, сестрам, дочерям и подругам.

«Стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять и сказать о том, на что порой не хватает времени в каждодневной круговерти дел. Передать привет и добрые, искренние слова тем, кто верит и ждет дома в пору испытаний и разлуки. Мы знаем, как много в жизни держится на вас, дорогие наши женщины, на ваших трудах и душевной щедрости. Как много сил вы отдаете заботе о детях, о том, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. Конечно, огромное уважение вызывает ваша ответственность, умение учитывать все детали и аспекты дела, которым вы занимаетесь. Все те лучшие качества, которые вы проявляете в самых разных профессиях», - добавил глава государства.

Отдельно Владимир Путин обратился к женщинам-военнослужащим, к тем, кто сознательно выбрал для себя высочайшую миссию – защиту Родины.

«Ваша смелость, решительность и отвага поражают самых закаленных бойцов. Во времена испытаний неравнодушие и отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный и справедливый образ действий. Так происходит и сейчас. Знаю, как вы поддерживаете наших солдат и офицеров, своих близких и совсем незнакомых вам ребят. Молитвой, теплыми словами и добрыми делами. Вы пишите им письма, собираете посылки, плетете маскировочные сети, работаете волонтерами в госпиталях, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне. Вы вдохновляете, вселяете веру, помогаете нашим героям почувствовать частичку дома. А ваше сострадание и милосердие творят настоящие чудеса», - заверил президент.

В этот праздничный день Владимир Путин пожелал всем женщинам любви и тепла, взаимопонимания с дорогими и близкими, чтобы душевное тепло согревало женские сердца.

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