Военнослужащие группировки «Восток» поздравили медсестер отряда спецназначения с 8 марта

Медсестрам отряда спецназначения, которые в круглосуточном режиме оказывают помощь раненым у линии боевого соприкосновения, подарили букеты цветов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В преддверии 8 марта в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск «Восток» поздравили с праздником женщин, которые работают на передовой.

Медсестрам отряда специального назначения, которые круглосуточно оказывают помощь раненым у линии боевого соприкосновения, вручили букеты цветов и передали поздравления. Женщины - их 6 - ассистируют хирургам, обрабатывают раны, проводят переливание крови. Все говорят, что коллеги-мужчины стараются по возможности облегчить их труд, а пациенты не скупятся на слова благодарности.

«Всех женщин поздравляю с праздником, особенно тех, кто находится здесь, на передовой. Оказывают помощь, работают на разных направлениях. Всем хочу пожелать мирного неба над головой, скорейшего возвращения домой и всего самого светлого», - сказал участник спецоперации с позывным «Барс».

Ранее военнослужащие Центра обеспечения Командования РВСН поздравили жительниц подмосковной Власихи, где расположен главный гарнизон Ракетных войск стратегического назначения, с Международным женским днем. Кроме того, на центральной площади у Дома офицеров музыканты оркестра Центра связи исполнили попурри из популярных мелодий.