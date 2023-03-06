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В преддверии 8 марта бойцы ВВО поздравили жительниц Белогорска, оказывающих помощь участникам СВО

05:28 06.03.2023
Женщин поблагодарили за вклад в общую победу, труд на благо военнослужащих-участников спецоперации и поздравили с праздником Весны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Восточного военного округа в преддверии 8 марта поздравили жительниц города Белогорска. Инициативная группа женщин оказывает помощь участникам специальной военной операции. Жительницы Белогорска объединились в движение «Армейская посылка». Они в ателье и на дому собственными руками собирают и отшивают тактические носилки для военнослужащих, которые представляют собой полноценную транспортировочную систему для переноса раненых.

Кроме того, женщины готовят супы для полевых условий. Ингредиенты блюда сначала сушатся, после чего помещаются в вакуумную упаковку. Для приготовления борща содержимое пакета заливается кипятком. На сегодняшний день военнослужащим, участвующим в СВО, через командование ВВО уже отправлено свыше 300 таких обедов. Помимо этого, проявили инициативу сотрудники и воспитанники детского центра «Радуга». Они делают маскировочные сети.

«Мы берем основу, которую нам люди приносят. Это списанные сети, рыболовные или с футбольных ворот. Мы их ремонтируем, латаем и вплетаем ленточки, которые имитируют листики. К этой работе присоединились старшеклассники, юнармейцы, их педагоги и родители», - рассказала сотрудница детского центра «Радуга» Наталья.

Более того, жители Белогорска шьют тактические опознавательные повязки, нижнее белье, изготавливают окопные свечи и многое другое. Материальная помощь передается через воинские части ВВО эшелонами в зону проведения спецоперации, где ответственные лица распределяют все между подразделениями.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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