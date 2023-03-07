Шойгу заявил, что на сегодня в спецоперации принимает участие 1 100 женщин-военнослужащих
Министр обороны России подчеркнул, что каждая третья из участвующих в специальной военной операции женщин отмечена государственными наградами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министр обороны России озвучил количество женщин-военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на сегодняшний день.
«На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.
Всего же, по словам Шойгу, в Вооруженных силах почти 39 тысяч женщин, из этого числа пять тысяч имеют офицерские звания.
Министр обороны России поблагодарил женщин ВС РФ за добросовстную службу, а также профессиональный и ответственный подход к порученному делу.
Также Шойгу констатировал, что помощь НАТО не приводит Киев к успехам на поле боя.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов